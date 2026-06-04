В Мариуполе продолжают восстанавливать многоэтажку на проспекте Металлургов. Фото: «РКС-НР»

В Мариуполе продолжают восстанавливать многоэтажку на проспекте Металлургов. Здание сильно пострадало в ходе боевых действий. Работы ведет компания «Раминжиниринг» под руководством «РКС-НР».

Часть подъездов из-за значительных разрушений пришлось снести - эти секции строят заново с нуля. На объекте уже сделали большой объем работ: почти закончили кровлю, на финальной стадии - восстановление центрального отопления. Параллельно идут работы по горячему и холодному водоснабжению, канализации и электрике. Продолжают замену окон и дверей.

Впереди строителям предстоит выполнить фасадные работы и завершить приведение в порядок мест общего пользования. По программе восстановления в этом доме отремонтируют 80 квартир с чистовой отделкой и передадут их администрации.

Ранее сообщалось, что строители продолжают реконструкцию многоквартирного дома на проспекте Строителей в Мариуполе. Техническая экспертиза показала, что часть здания находится в аварийном состоянии - ее демонтировали.

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