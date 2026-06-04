Московская область восстанавливает дом в Жовтневом районе Мариуполя. Фото: Администрация Мариуполя

Строители Московской области восстанавливают многоквартирный дом в Жовтневом районе Мариуполя. Специалисты уже завершили ключевой этап работ. Об этом сообщили в Администрации Мариуполя.

- Специалисты из Московской области восстановили конструктив здания, заменили внутренние системы водоснабжения, водоотведения и отопления. Параллельно в доме ведутся кровельные и фасадные работы, а также монтаж газоснабжения и электроснабжения. Обновляются подъезды и лестничные клетки, - рассказали в Администрации города.

Там добавили, что восстановительные работы ежедневно контролируют специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе продолжают восстанавливать многоэтажку на проспекте Металлургов. Здание сильно пострадало в ходе боевых действий. Работы ведет компания «Раминжиниринг» под руководством «РКС-НР».

Кроме того, сообщалось, что в Мариуполе на проспекте Строителей восстанавливают дом.

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