В Мариуполе строят новый подъезд вместо разрушенного в девятиэтажке. Фото: УТНКР

В центре Мариуполя продолжается восстановление многоэтажки на проспекте Металлургов, которая сильно пострадала в 2022 году. Средняя секция девятиэтажного дома была разрушена. Ее полностью демонтировали по результатам обследований. Об этом сообщили в Стройконтроле Подмосковья.

Работы осложнялись плотной застройкой и тем, что в уцелевших частях здания продолжали жить люди. Демонтаж проводили поэлементно, с повышенными мерами безопасности.

Новый подъезд начали строить в феврале 2024 года с фундамента. Сейчас конструктив почти готов: выполнили армирование и бетонирование монолитных участков, кладку газосиликатных блоков, установили окна, балконные блоки и ограждения.

Параллельно идут инженерные работы - во втором подъезде монтируют отопление, воду, канализацию и электрику. Завершают кровлю, утепляют фасад. Внутри квартир готовят стяжку пола. Всего в доме восстановят «под ключ» 31 квартиру по городской программе.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Трамвайном переулке Мариуполя восстановили здание, где ранее был детсад

На момент начала работ двухэтажное здание в Жовтневом районе Мариуполя находилось в неудовлетворительном состоянии (подробнее)