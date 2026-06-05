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НовостиОбщество5 июня 2026 9:32

В Мариуполе строят новый подъезд вместо разрушенного в девятиэтажке

В центре Мариуполя продолжается восстановление многоэтажки на проспекте Металлургов
Владислав ГУЩИН
В Мариуполе строят новый подъезд вместо разрушенного в девятиэтажке. Фото: УТНКР

В Мариуполе строят новый подъезд вместо разрушенного в девятиэтажке. Фото: УТНКР

В центре Мариуполя продолжается восстановление многоэтажки на проспекте Металлургов, которая сильно пострадала в 2022 году. Средняя секция девятиэтажного дома была разрушена. Ее полностью демонтировали по результатам обследований. Об этом сообщили в Стройконтроле Подмосковья.

Работы осложнялись плотной застройкой и тем, что в уцелевших частях здания продолжали жить люди. Демонтаж проводили поэлементно, с повышенными мерами безопасности.

Новый подъезд начали строить в феврале 2024 года с фундамента. Сейчас конструктив почти готов: выполнили армирование и бетонирование монолитных участков, кладку газосиликатных блоков, установили окна, балконные блоки и ограждения.

Параллельно идут инженерные работы - во втором подъезде монтируют отопление, воду, канализацию и электрику. Завершают кровлю, утепляют фасад. Внутри квартир готовят стяжку пола. Всего в доме восстановят «под ключ» 31 квартиру по городской программе.

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