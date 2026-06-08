Восстановление техникума в Мариуполе вышло на финишную прямую. Фото: ТГ/Трофимов

В Мариуполе восстановление промышленно-технологического техникума вышло на финишную прямую. Работы выполняются при координации Минстроя России по заказу ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Об этом сообщил министр образования и науки ДНР Олег Трофимов.

- На данный момент строители уже выполнили 75% от общего объема работ. Проведено восстановление несущего конструктива здания, полностью заменены кровля, фасад, оконные и дверные блоки. В активной стадии находится внутренняя отделка помещений, замена всех инженерных коммуникаций и благоустройство прилегающей территории, - рассказал Трофимов.

Он добавил, что эксперты «РосКапСтроя» регулярно мониторят качество и темпы выполнения задач на объекте.

Ранее сообщалось, что строители из Тулы восстановили детский сад №76 в Мариуполе. Детское дошкольное учреждение готово принять 180 малышей.

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