Строители из Тулы восстановили детский сад №76 в Мариуполе

В здании обустроены отдельные входы для каждой ясельной группы. Фото: Администрация Мариуполя

Тульские строители восстановили детский сад №76 в Мариуполе. Об этом сообщили в администрации города.

Там отметили, что в здании был проведен капитальный ремонт.

- Детский сад рассчитан на 180 воспитанников, для каждой ясельной группы оборудован отдельный вход, - рассказали в мэрии.

Реконструкция детского сада включала в себя целый комплекс строительных и отделочных работ. Строители смонтировали парапеты по периметру кровли здания, закрыли тепловой контур и сделали современный вентилируемый фасад. Параллельно прокладывались инженерные сети и проводились внутренние отделочные работы. Для обеспечения безопасности в саду установили системы видеонаблюдения, оповещения и управления доступом, информация с которых поступает на пульт охраны.

Территорию детского сада тоже благоустроили. Специалисты установили во дворе новые детские площадки, малые архитектурные формы и создали безбарьерную среду для детей с ограниченными возможностями. Каждая группа получила свою прогулочную площадку с теневыми навесами. В игровых зонах размещен инвентарь, соответствующий возрасту детей, а также оборудована современная спортивная площадка.

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