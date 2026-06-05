В 36 домах Мариуполя, пострадавших во время боевых действий, продолжается ремонт. Фото: АГО Мариуполь

В 36 многоквартирных домах, пострадавших во время боевых действий, продолжаются восстановительные работы. Их ведут строители из разных регионов страны под контролем «РКС-НР». Об этом сообщил глава городского округа Мариуполь Антон Кольцов.

Основная задача - восстановить конструкции зданий, обновить инженерные сети, закрыть тепловой контур и сделать фасады. В этих домах также отремонтируют «под ключ» муниципальные квартиры. Большую часть из них распределят среди мариупольцев, состоящих в очереди на жилье.

По поручению вице-премьера России Марата Хуснуллина восстановление поврежденных домов строители должны завершить до конца года.

Ранее сообщалось, что строители из Московской области под руководством «РКС-НР» восстановили многоэтажку на проспекте Маршала Жукова в Орджоникидзевском районе Мариуполя. В здании полностью заменили системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации и электрики.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе строят новый подъезд вместо разрушенного в девятиэтажке

В центре Мариуполя продолжается восстановление многоэтажки на проспекте Металлургов (подробнее)