В 36 домах Мариуполя, пострадавших во время боевых действий, продолжается ремонт

В 36 многоквартирных домах, пострадавших во время боевых действий, продолжаются восстановительные работы. Их ведут строители из разных регионов страны под контролем «РКС-НР». Об этом сообщил глава городского округа Мариуполь Антон Кольцов.
Основная задача - восстановить конструкции зданий, обновить инженерные сети, закрыть тепловой контур и сделать фасады. В этих домах также отремонтируют «под ключ» муниципальные квартиры. Большую часть из них распределят среди мариупольцев, состоящих в очереди на жилье.
По поручению вице-премьера России Марата Хуснуллина восстановление поврежденных домов строители должны завершить до конца года.
Ранее сообщалось, что строители из Московской области под руководством «РКС-НР» восстановили многоэтажку на проспекте Маршала Жукова в Орджоникидзевском районе Мариуполя. В здании полностью заменили системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации и электрики.
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