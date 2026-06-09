В Мариуполе завершают восстановление дома на проспекте Нахимова. Фото: «РКС-НР»

В Мариуполе продолжают восстанавливать дома на проспекте Нахимова. Очередной объект уже на финальной стадии - основные строительно-монтажные работы почти закончены, здание постепенно обретает готовый вид.

Восстановлением занимается Фонд капитального ремонта Московской области под руководством компании «РКС-НР». Ключевые работы уже выполнены: восстановили кровлю и конструкции, заменили окна и двери, обновили системы отопления, электрики, воды и канализации, отремонтировали места общего пользования.

Сейчас специалисты завершают фасад и входные группы. После этого дом будет почти полностью готов. Шаг за шагом жильё на проспекте Нахимова возвращается к нормальной жизни.

Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что на проспекте 1-го Мая в Мариуполе завершили восстановление дома. Восстановительные работы в мариупольском доме проводились при координации Минстроя России.

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