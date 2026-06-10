В Мариуполе восстанавливают многоэтажку на проспекте Ильича. Фото: «РКС-НР»

В Мариуполе продолжают восстанавливать многоэтажку на проспекте Ильича. Работы ведет компания «ПСК Строймонолит» под руководством «РКС-НР».

На сегодняшний день восстановили конструкции здания и кровлю, обновили систему электроснабжения. На финальной стадии - установка дверей, отделка мест общего пользования и восстановление отопления. Параллельно идут работы по водоснабжению и канализации.

Следующий этап - фасад. После всех работ дом приведут в нормативное состояние для дальнейшей эксплуатации.

Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что в Мариуполе продолжают восстанавливать дома на проспекте Нахимова. Очередной объект уже на финальной стадии - основные строительно-монтажные работы почти закончены, здание постепенно обретает готовый вид.

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