В Мариуполе восстанавливают многоэтажку на проспекте Ильича

В Мариуполе продолжают восстанавливать многоэтажку на проспекте Ильича. Работы ведет компания «ПСК Строймонолит» под руководством «РКС-НР».
На сегодняшний день восстановили конструкции здания и кровлю, обновили систему электроснабжения. На финальной стадии - установка дверей, отделка мест общего пользования и восстановление отопления. Параллельно идут работы по водоснабжению и канализации.
Следующий этап - фасад. После всех работ дом приведут в нормативное состояние для дальнейшей эксплуатации.
Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».
Ранее сообщалось, что в Мариуполе продолжают восстанавливать дома на проспекте Нахимова. Очередной объект уже на финальной стадии - основные строительно-монтажные работы почти закончены, здание постепенно обретает готовый вид.
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