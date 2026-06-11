В 123 многоквартирных домах Мариуполя заменят лифты. Фото: Сайт Главы ДНР

В Мариуполе продолжается работа по замене лифтов. Как сообщили в Фонде развития территорий, в приморском городе Донецкой Народной Республики заменят лифтовое оборудование в 123 многоквартирных домах.

- Повышение безопасности и комфорта проживания граждан, в том числе в Донбассе и Новороссии, является одним из главных приоритетов в нашей работе. Замена лифтов в многоквартирных домах проходит в России в рамках региональных программ капитального ремонта, который в воссоединённых регионах проводится на средства ФРТ. В Мариуполе, например, замена лифтового оборудования охватывает 123 многоэтажки, на 105 из которых работы уже ведутся, - рассказал генеральный директор Фонда Василий Купызин.

Завершить замену лифтов во всех домах Мариуполя планируют до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что на проспекте Металлургов в одном из домов приступили к чистовой отделке квартир.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке и Мариуполе выделили участки под инвестпроекты

Землю в аренду без торгов получили застройщики «Донецк-Строй» и «Вертикаль Форт-2» (подробнее)