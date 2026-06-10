В Донецке и Мариуполе выделили участки под инвестпроекты

В Донецке для реализации масштабного инвестиционного проекта застройщику «Донецк-Строй» выделены земельные участки (архивное фото) Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава ДНР Денис Пушилин подписал распоряжения о предоставлении земельных участков в аренду без торгов. В Донецке застройщику «Донецк-Строй» выделили участки общей площадью больше 41 тысячи квадратных метров - под инвестпроект. В Мариуполе девелоперу ООО «СЗ «Вертикаль Форт-2» предоставили муниципальный участок площадью 3225 квадратных метров.

Все инициативы сопровождает Корпорация развития Донбасса. Указы вступают в силу со дня официального опубликования.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе на улице Куприна завершились работы по возведению пятиэтажного дома. Его уже ввели в эксплуатацию и приступили к заселению жильцов.

Кроме того, в Мариуполе продолжают восстанавливать многоэтажку на проспекте Ильича. На сегодняшний день восстановили конструкции здания и кровлю, обновили систему электроснабжения. На финальной стадии - установка дверей, отделка мест общего пользования и восстановление отопления. Параллельно идут работы по водоснабжению и канализации.

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