В Мариуполе задержан курьер мошенников, похитивший у горожан 1,5 млн рублей (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Жовтневом районе Мариуполя полицейские задержали 23-летнего местного жителя, который участвовал в мошеннической схеме по хищению денег. Аферисты звонили горожанам и требовали «декларировать» средства. Ущерб потерпевшим составил около полутора миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

Молодой человек работал курьером: получал от кураторов адреса, забирал деньги у обманутых людей и передавал сообщникам. Часть он оставлял себе. Оперативники задержали его, а также выяснили, что он причастен к аналогичному преступлению в Горловке. У фигуранта изъяли 490 тысяч рублей. Подозреваемый задержан.

Против него возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что боевик ВСУ получил 23 года строгого режима за убийство жителя в Мариуполе.

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