Ударный дрон ВСУ сбили на подлете к железнодорожной станции в Мариуполе. Фото: Штаб обороны ДНР

Как сообщили в Штабе обороны ДНР, украинский ударный беспилотник «Чаклун-В» сбили на подлете к железнодорожной станции в Мариуполе. Боеголовка с тремя килограммами взрывчатки была уничтожена взрывотехниками ФСБ.

Ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины пытались атаковать заправочную станцию в Петровском районе Донецка с помощью беспилотника «Хорнет». Взрывотехники ФСБ обнаружили и обезвредили боевую часть весом два килограмма. Устройство уничтожено.

Кроме того, система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса», управляемая военными Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике, и сводные мобильные огневые группы за неделю предотвратили 110 террористических атак вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике. В пригороде Макеевки сводные МОГи сбили украинский ударный дрон «Довбуш». В Иловайске вблизи железнодорожного узла были сбиты три БПЛА «Чайка» с осколочно-фугасными боеприпасами.

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