Украинские боевики используют БПЛА самолетного типа. Фото: Скриншот видео / max.ru/PushilinDenis

Система РЭБ «Купол Донбасса», управляемая военными Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике, и сводные мобильные огневые группы за неделю предотвратили 110 террористических атак вооруженных формирований Украины в ДНР. Об этом сегодня сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

РОЙ БЕСПИЛОТНИКОВ

Руководитель региона рассказал, что украинские боевики по-прежнему применяют тактику комбинированных налетов на мирных жителей и инфраструктуру. Так, в Петровском районе Донецка ВФУ пытались атаковать АЗС ударным дроном Hornet с осколочно-фугасной боеголовкой. В пригороде Макеевки сводные МОГи сбили украинский ударный дрон «Довбуш». В Иловайске вблизи ж-д узла сбиты три БПЛА «Чайка» с осколочно-фугасными боеприпасами.

БЕЗ УЩЕРБА

Еще примеры предотвращенных атак противника.

- В Шахтерском муниципальном округе противник пытался ударить дроном RAM-2X с пятикилограммовой боеголовкой по городскому парку. В Амвросиевском округе сбит ударный самолетный беспилотник Hornet. В Горловке подавлены несколько FPV-дронов с самодельными ВОП. Один из коптеров пытался ударить по скоплению людей на рынке, - добавил Денис Пушилин.

Все перехваченные в ДНР дроны противника взрывотехники успешно обезвредили. Боевые заряды уничтожены без ущерба для мирного населения и инфраструктуры.