В Донецке предотвратили атаку дрона «Хорнет» на заправку. Фото: Штаб обороны ДНР

Вооруженные формирования Украины пытались атаковать заправочную станцию в Петровском районе Донецка с помощью беспилотника «Хорнет».

Как сообщили в Штабе обороны ДНР, взрывотехники ФСБ обнаружили и обезвредили боевую часть весом 2 кг. Устройство уничтожено.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки над Донецкой Народной Республикой силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 22 вражеских беспилотника.

Кроме того, в Донецкой Народной Республике создадут добровольческое подразделение «БАРС-ДНР» для борьбы с атаками украинских беспилотников. Новое подразделение займется защитой критической инфраструктуры, социальных учреждений и безопасностью жителей. В его задачи войдут охрана важных объектов, взаимодействие с гражданскими и спецслужбами, а также непосредственно борьба с дронами.

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