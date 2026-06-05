«Купол Донбасса» за сутки сбил 22 дрона ВСУ в ДНР (архивное фото) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки над Донецкой Народной Республикой силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 22 вражеских беспилотника.

- При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб, - сообщили в Штабе обороны ДНР.

Ранее сообщалось, что за 3 июля над Донецкой Народной Республикой силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили десять вражеских беспилотников.

Кроме того, в Донецкой Народной Республике создадут добровольческое подразделение «БАРС-ДНР» для борьбы с атаками украинских беспилотников. Новое подразделение займется защитой критической инфраструктуры, социальных учреждений и безопасностью жителей. В его задачи войдут охрана важных объектов, взаимодействие с гражданскими и спецслужбами, а также непосредственно борьба с дронами.

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