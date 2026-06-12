В Мариуполе завершается замена 65 метрового аварийного коллектора. Фото: Минстрой ДНР

В Мариуполе на проспекте Металлургов завершают ремонт канализационного коллектора. Труба, проложенная еще в 1960 году, за 60 лет эксплуатации пришла в негодность. Чтобы избежать аварий и сбоев в системе водоотведения, специалисты мариупольского филиала «Вода Донбасса» заменили поврежденный участок длиной 65 метров и диаметром 800 миллиметров. Об этом сообщили в Минстрое ДНР.

Работы велись на семиметровой глубине в насыпном грунте - высок риск обвалов. Несмотря на сложности, аварийная бригада из восьми человек и шести единиц спецтехники справилась оперативно, работали даже сверхурочно. Специалисты проложили новую полиэтиленовую трубу, смонтировали колодец, восстановили железобетонные конструкции с применением современных полимерных материалов - это обеспечит герметичность и долговечность. Основные строительно-монтажные работы планируют завершить до конца недели.

Новый коллектор обеспечит стабильное водоотведение для 1700 жилых домов.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе завершается восстановление девятиэтажного дома на улице Олимпийской

В мариупольской девятиэтажке восстановили разрушенный подъезд (подробнее)