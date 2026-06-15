В детском саду №71 в Мариуполе ведется внутренняя отделка помещений. Фото: Единый заказчик

В Мариуполе продолжается восстановление детского сада №71, который находится в Ильичевском районе. Специалисты в настоящее время ведут внутреннюю отделку помещений. Об этом «КП Донецк» сообщили в пресс-службе публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

- Строители уже восстановили и усилили несущие конструкции, заменили кровлю и окна, заканчивают фасадные работы. В настоящее время на объекте активно ведутся внутренняя отделка помещений и устройство современных инженерных систем. Ввести обновленное здание детского сада в эксплуатацию планируется осенью текущего года, - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что после завершения всех работ в детсад смогут ходить порядка 220 детей.

Ранее сообщалось, что на проспекте Металлургов в одном из домов приступили к чистовой отделке квартир.

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