В ДНР планируют открыть еще три агротехнологических класса. Фото: Минсельхоз ДНР

В ДНР выстраивают систему подготовки кадров для агропромышленного комплекса. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» (нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»). Об этом сообщили в Минсельхозе ДНР.

Одно из ключевых направлений - агроклассы. Сейчас в Республике их три - в Орлово-Ивановке и Хлебодаровке. Там 31 школьник изучает основы аграрных профессий, знакомится с современным сельским хозяйством и технологиями производства.

Подготовка к новому учебному году уже идет. Определили школы для открытия новых агротехнологических классов, сформировали список предприятий-партнеров и разработали единые подходы к оснащению кабинетов.

В апреле подписали соглашение между Раздольненской школой, Донбасской аграрной академией и ГУП «Аграрный Донбасс». На базе школы появятся новые агроклассы, ориентированные на подготовку кадров для одного из крупнейших сельхозпредприятий региона.

Планируется, что в этом году в ДНР будут работать шесть агротехнологических классов. На оснащение кабинета в Раздольненской школе выделили более 1,5 миллиона рублей из федерального бюджета.

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