В ДНР усилят работу МФЦ в четырех районах Донецка

Вице-премьер Макаров посетил МФЦ в Донецке. Фото: Правительство ДНР

Вице-премьер ДНР Кирилл Макаров вместе с исполняющим обязанности министра экономического развития Республики Дмитрием Красновым посетили центральный офис МФЦ в Донецке. Они осмотрели, как организована работа центра, пообщались с сотрудниками и посетителями, а также обсудили дальнейшее развитие системы госуслуг в регионе.

Макаров отметил, что для ДНР система МФЦ пока еще новый сервис. Ключевая задача сейчас - не просто расширять возможности центров, но и активно информировать людей обо всех доступных услугах. Многие жители просто не знают, какие вопросы можно решить через МФЦ и насколько это упрощает общение с государством.

- Отдельно обсудили необходимость усиления работы в Киевском, Куйбышевском, Кировском и Петровском районах Донецка, которые ещё совсем недавно были прифронтовыми. Параллельно необходимо развивать выездное обслуживание на территориях со сложной обстановкой, чтобы люди в любых условиях сохраняли доступ к государственным услугам, - сказал вице-премьер ДНР.

Ранее сообщалось, что в поселке городского типа Андреевка открылось новое отделение МФЦ ДНР. Отделение предоставляет полный перечень услуг МФЦ ДНР, что позволит жителям получать необходимые сервисы в удобном формате, не выезжая в другие населенные пункты.

