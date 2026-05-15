Производство стройматериалов в ДНР выросло почти в 4 раза с 2022 года Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Первый заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Владислав Очнев подвел итоги рабочей встречи с представителями Минстроя и Минпромторга России, посвященной развитию отрасли строительных и нерудных материалов в регионе.

Отрасль демонстрирует впечатляющую динамику: на сегодняшний день в этом секторе задействовано 77 предприятий, обеспечивающих работой более двух тысяч квалифицированных специалистов. Экономические показатели подтверждают успех интеграции: по итогам 2025 года объем отгруженной продукции превысил 17 миллиардов рублей, что почти в четыре раза выше показателей 2022 года.

В ДНР обсудили развитие отрасли строительных материалов. Фото: ТГ/Очнев

Рост производства сопровождается существенным улучшением социальных условий для работников - средняя зарплата в отрасли достигла 73,6 тысячи рублей. Для поддержания стабильности на рынке Минпромторг ДНР внедрил систему еженедельного мониторинга цен на основные стройматериалы и конструкции. На базе ведомства регулярно проводятся встречи производителей с крупными заказчиками и застройщиками. Такой формат диалога позволяет стимулировать закупки именно у местных компаний и оперативно расширять ассортимент продукции под нужды восстановительных работ.

Эффективность мер государственного контроля подтверждается статистикой: за последний год в ДНР и других воссоединенных субъектах зафиксировано снижение индекса цен на строительные материалы.

Важным этапом цифровизации отрасли стало создание специализированного Справочника материалов и оборудования, который обновляется ежемесячно. Местные производители активно осваивают федеральные площадки: на май 2026 года в автоматизированной информационной системе (АИС ФРТ) уже представлены товары 73 предприятий ДНР. Каталог включает более двух тысяч наименований продукции.

- Развитие отрасли продолжается: усилия сосредоточены на поддержке местных производителей, контроле цен и расширении ассортимента строительных материалов для удовлетворения растущего спроса, - отметил Владислав Очнев.

