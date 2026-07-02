В Донецке планируют построить крупный транспортно-логистический комплекс (архивное фото) Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Единого института пространственного планирования РФ, подведомственного Минстрою России, разработали проект планировки нового транспортно-логистического комплекса в Донецке. Данное предложение подготовлено в рамках создания генерального плана столицы Донецкой Народной Республики и направлено на масштабное социально-экономическое восстановление и развитие региона.

Новый логистический центр планируют разместить в непосредственной близости от будущего городского аэропорта. Площадь современного комплекса составит 62,5 тысячи квадратных метров. Реализация этого крупного проекта позволит не только оптимизировать систему распределения грузов и сделать потребительские товары более доступными для жителей ДНР, но и создать около 700 новых рабочих мест для специалистов различного профиля.

Помимо логистического хаба, проект генерального плана предусматривает строительство нового аэропорта, который призван вернуть Донецку статус ключевого транспортного узла. Специалисты подчеркивают, что совместное развитие авиационного узла, автодорожной сети и железнодорожной инфраструктуры позволит сформировать прочный транспортный каркас региона. Это откроет новые каналы для торгового и промышленного взаимодействия с другими субъектами страны, создав условия для долгосрочного экономического роста.

Ранее сообщалось, что ЕИПП РФ разработал проект по развитию восточной части Донецка, который предполагает создание современного делового квартала и развитие общественной застройки. Согласно плану, на территории в районе проспекта 301-й Донецкой Дивизии и улицы Прохоровской, помимо жилых домов, медицинских и образовательных учреждений, появится деловой кластер площадью более 86 тысяч квадратных метров. Он будет расположен рядом с проектируемым образовательным кампусом.

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