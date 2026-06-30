Семь новых микрорайонов построят в Донецке, Мариуполе и Макеевке до 2038 года (архивное фото) Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В рамках стратегии комплексного развития территорий (КРТ) до 2038 года в Донецкой Народной Республике запланировано строительство семи новых микрорайонов на площади 267 гектаров. Проект предполагает создание полноценных городских пространств, включающих не только жилой фонд, но и всю необходимую инфраструктуру. Об этом сообщили в Минстрое ДНР.

География застройки охватит три города Республики. Один микрорайон будет построен в Жовтневом районе Мариуполя. Четыре микрорайона возведут в Куйбышевском, Киевском и Буденновском районах Донецка. Два микрорайона вырастут в Червоногвардейском и Советском районах Макеевки.

При проектировании особое внимание уделяется социальной составляющей: согласно принятым в 2025 году региональным нормативам, в новых кварталах в обязательном порядке будут предусмотрены школы, детские сады, поликлиники и объекты досуга в шаговой доступности.

Реализация проектов уже стартовала. Подрядчиками выступили застройщик «Новый Донецк» (для объектов в столице Республики) и компания «Ракитный» (для застройки в Мариуполе).

Директор департамента градостроительства, архитектуры и территориального развития Минстроя ДНР Виктория Сокова отметила, что приоритетной задачей является создание комфортной среды для жизни будущих поколений. По ее словам, соблюдение норм обеспеченности социальными объектами позволит жителям получать все необходимые услуги рядом с домом, что существенно изменит облик городов Республики в лучшую сторону.

- Наша главная задача - строить не квадратные метры, а комфортную среду для будущих поколений. Мы закладываем фундамент для развития городов на десятилетия вперед, - сказала она.

Ранее сообщалось, что Единый институт пространственного планирования РФ разработал проект по развитию восточной части Донецка, который предполагает создание современного делового квартала и развитие общественной застройки.

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