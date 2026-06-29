Топливо должно быть в полной мере обеспечено для экстренных служб Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин взял на особый контроль вопрос обеспечения топливом экстренных служб Республики. Соответствующие задачи он поставил в ходе оперативного совещания перед Правительством ДНР.

По словам Пушилина, в приоритетном порядке поставки горючего должны быть гарантированы для скорой медицинской помощи, пожарной службы и социальных служб - это необходимо для бесперебойной работы структур, от которых напрямую зависят безопасность и здоровье граждан.

Пушилин взял на особый контроль обеспечение топливом экстренных служб в ДНР max.ru/PushilinDenis

Отдельное внимание уделено обеспечению аграрного сектора. Глава Республики поручил сформировать для сельхозпроизводителей отдельный график поставок топлива и зарезервировать необходимые объемы. Денис Пушилин подчеркнул, что этот вопрос напрямую связан с продуктовой безопасностью региона.

Кроме того, Правительству ДНР поручено проработать дополнительные меры по организации поставок топлива для гражданского населения. Обращаясь к Председателю Правительства Андрею Черткову, Пушилин подчеркнул:

- Первое: топливо должно быть в полной мере обеспечено для экстренных служб - для скорых, пожарных. Второе не менее важно, и президент об этом также говорил, это все, что касается аграриев. Это вопрос продуктовой безопасности. Далее необходимо обеспечить дополнительные шаги касаемо поставок топлива для гражданского населения. Поэтому, Андрей Геннадьевич, я здесь в полной мере рассчитываю, что Правительство будет полноценно включено в эту работу.

Напомним, что ситуация с топливом в ДНР остается напряженной. Основные трудности связаны с логистикой и угрозами атак БПЛА ВСУ. Маршруты доставки топлива перестроены, усилена охрана бензовозов. Глава ДНР Денис Пушилин заявил об усилении защиты дорог от вражеских дронов.

Приоритет в отпуске бензина отдается коммунальному и социальному транспорту, заправка ведется по талонам. При этом ситуация с топливом повлияла на работу служб такси. Треть таксистов в ДНР перестала регулярно выходить на линию, а время ожидания машин растет.

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