Топливный кризис в ДНР: Таксисты теряют заказы, а пассажиры - время

Перебои с поставками топлива в ДНР серьезно осложнили работу служб такси Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Перебои с поставками топлива в ДНР серьезно осложнили работу служб такси. Как сообщил ДАН представитель Общественного совета по развитию такси в регионе Тимур Донцов, топливный дефицит напрямую влияет на доступность услуги для жителей Республики.

Из-за лимитов на выдачу топлива и его регулярного отсутствия на АЗС водители вынуждены проводить по несколько часов в очередях, чтобы заправить автомобиль. Это не позволяет им брать прежнее количество заказов. По словам эксперта, почти 30 процентов таксистов перестали регулярно выходить на линию.

Перебои с поставками топлива в ДНР серьезно осложнили работу служб такси Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация усугубляется ростом цен на топливо.

- Динамика явного роста цен на топливо, а также его регулярное отсутствие на заправках увеличивают не только стоимость поездки, но и время ожидания такси, - отметил Донцов.

При этом спрос на услуги такси в ДНР растет. Жители все чаще отказываются от использования личных автомобилей: перспектива провести несколько часов в очереди на заправку оказывается менее привлекательной, чем оплата поездки на такси.

Напомним, что ситуация с топливом в Донецкой Народной Республике остается напряженной, но контролируемой. Об этом ранее заявил Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков, подробно рассказав о причинах дефицита, принимаемых мерах и динамике цен на горючее.

Ситуация с топливом в ДНР остается напряженной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

По его словам, дефицит вызван ажиотажным спросом в регионе и закупками горючего жителями соседних областей. Из-за этого на многих АЗС свободная продажа топлива за наличный расчет доступна лишь несколько часов в день.

Для бесперебойной работы жизненно-важных систем в Республике действует система распределения топлива по талонам - это гарантирует работу пассажирского транспорта, скорой помощи, аварийных и коммунальных служб.

Отдельной проблемой стали спекуляции на топливном рынке. На юге ДНР фиксируют перепродажу бензина с наценкой до 20 рублей за литр. Разница в ценах на разных АЗС связана с отсутствием у независимых сетей доступа к государственному демпферному механизму, а также с ростом логистических затрат и рисков при доставке.

Несмотря на все сложности, в Правительстве ДНР отмечают постепенную стабилизацию ситуации благодаря госрегулированию, мониторингу работы АЗС и наращиванию объемов поставок топлива.

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