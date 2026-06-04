В ДНР принимают меры по защите бензовозов от атак беспилотников ВСУ

В ДНР нарастят силы для борьбы с дронами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР ведется разработка мер по защите бензовозов от атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин в эфире программы «Соловьев Live».

По его словам, изменение тактики противника требует соответствующей адаптации оборонных мер.

- Если раньше нужно было защищать другие объекты, теперь нужно защищать бензовозы. Научимся, - заявил Пушилин.

Напомним, ранее Глава ДНР сообщил, что в Республике создадут добровольческое подразделение «БАРС-ДНР» для борьбы с атаками украинских беспилотников. Он отметил, что из-за сохраняющейся угрозы в регионе продолжают наращивать силы и средства противодействия БПЛА. Новое подразделение будет защищать критическую инфраструктуру, социальные учреждения и безопасность жителей. В его задачи войдут охрана важных объектов, взаимодействие с различными службами и непосредственно сама борьба с дронами.

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