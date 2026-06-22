В ДНР усиливают защиту трасс от беспилотников ВСУ

Особое внимание сейчас уделяется защите автомобильных трасс и гражданского автотранспорта. Фото (архив): Автодор

В ДНР принимают дополнительные меры для защиты автодорог от атак дронов ВСУ. Как сообщил в эфире телеканала «Россия 24» Глава Республики Денис Пушилин, в регионе наращивают количество мобильных огневых групп, а также формируют специальное подразделение «БАРС-Донецк».

По словам Пушилина, интенсивность атак БПЛА со стороны ВСУ существенно возросла - в том числе за счет поставок техники из Европы. Только за последнюю неделю в ДНР удалось предотвратить 128 налетов беспилотников.

- Мы, конечно же, со своей стороны количество (групп, - ред.) стараемся нарастить. Увеличивается количество мобильных групп, причем теперь в поле зрения попадает еще и необходимость защиты дорог, - отметил руководитель Республики.

При этом полностью нивелировать последствия ударов пока не удается, однако значительное число террористических атак удается пресечь. Особое внимание сейчас уделяется защите автомобильных трасс и гражданского автотранспорта. Удары ВСУ по мирным машинам Денис Пушилин охарактеризовал как откровенный террор. Для противодействия этой угрозе и создается спецподразделение.

- Идет усиленными, ускоренными темпами формирование подразделения «БАРС-Донецк», которое оснащается сейчас всем необходимым для противодействия беспилотникам, - заявил он.

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