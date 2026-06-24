Ситуация с бензином немного улучшилась Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Есть ли топливо на заправках

Ситуация с бензином в ДНР на 24 июня 2026 года немного улучшилась. По информации, предоставленной «КП Донецк» на горячей линии «Республиканской топливной компании», топливо доступно на девяти автозаправочных станциях Республики. При этом наличие газа необходимо уточнять по конкретным адресам.

Где можно купить

На данный момент в ДНР отпускают топливо 9 государственных автозаправок. В продаже имеется бензин марок АИ-92 и АИ-95. Бензин марки АИ-100 отсутствует.

Дизельное топливо отпускается исключительно по талонам и предназначено только для специальных служб.

- Отпуск осуществляется исключительно по талонам, которые необходимо приобретать заранее. Доступ к дизелю имеют только специальные службы, - уточнили в «РТК».

В топливной компании также уточнили, что при продаже топлива установлен лимит в 20 литров на автомобиль. Возможность заправки в канистры исключена.

- В канистры отпуск запрещен, - ответили в «РТК».

Ситуация с бензином немного улучшилась. Фото (архив): Минуглеэнерго ДНР

Цены на бензин в ДНР

Цены на топливо продолжают расти. Стоимость варьируется от 110 до 160 рублей за литр. На «вторичном рынке» у перекупщиков цена уже достигает 190 рублей. Очереди на заправках сохраняются.

Предпринимаются шаги для стабилизации ситуации

Напомним, что на федеральном уровне предпринимают шаги для стабилизации ситуации. Правительство России разработало комплекс мер, направленных на увеличение поставок топлива в регионы. При этом введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, а также рассматривается аналогичный запрет на дизельное топливо. Для координации логистики создан оперативный штаб, ежедневно проводятся совещания с участием нефтяных компаний и представителей РЖД.

Контроль за ценами возложен на Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Особое внимание уделяется поставкам топлива аграриям, для которых утверждены сезонные графики. Минэнерго и Минсельхоз оперативно решают возникающие проблемы.

Ранее сообщалось, что ситуация с топливом в ДНР напряженная, но контролируемая. Основные трудности связаны с логистикой и угрозами атак украинских БПЛА. Маршруты доставки топлива перестроены, усилена охрана транспортных средств. Приоритет в отпуске бензина отдается коммунальному и социальному транспорту, в том числе по талонам. Глава ДНР Денис Пушилин заявил об усилении защиты дорог от дронов ВСУ.

При этом ситуация с топливом повлияла на работу служб такси. Треть таксистов в ДНР перестала регулярно выходить на линию, а время ожидания машин растет.

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