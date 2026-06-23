В ДНР 23 июня из-за атак БПЛА ВСУ пострадали семь мирных жителей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

23 июня в Донецкой Народной Республике в результате атак украинских ударных дронов пострадали семь мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

На трассе в Ясиноватском округе, недалеко от Авдеевки, тяжелые ранения получил мужчина 1989 года рождения. Еще трое мужчин - 1981, 1988 и 1990 годов рождения получили ранения средней тяжести. В Петровском районе Донецка пострадали мужчина 1970 года рождения и женщина 1960 года рождения. В Волновахском округе на трассе Донецк - Мариуполь, у поворота на село Березовое, был ранен мужчина 1979 года рождения.

В результате обстрелов вооруженных формирований Украины были повреждены четыре дома, шесть объектов гражданской инфраструктуры и пять грузовых автомобилей в Донецке, Енакиево, Горловке, Амвросиевском, Волновахском, Володарском и Старобешевском округах.

Ранее Глава ДНР сообщил, что 22 июня в Донецкой Народной Республике в результате атак украинских ударных дронов пострадали 18 мирных жителей, включая подростка. В Калининском районе Горловки дрон атаковал автобус городского маршрута №2. Ранения средней тяжести получили 15 человек. Позже стало известно, что количество раненых при атаке вооруженных формирований Украины по автобусу в Горловке возросло до 18 человек.

Кроме того, главврач горбольницы №2 Нелля Якуненко сообщила, что пострадавшие при атаке ВСУ на автобус в Горловке 22 июня получили осколочные ранения головы, рук и ног. Восемь пассажиров остаются в больницах, их состояние оценивается как средней тяжести. Еще десять человек лечатся амбулаторно.

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