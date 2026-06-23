Количество раненых при ударе ВСУ по автобусу в Горловке 22 июня возросло до 18 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Количество раненых при атаке вооруженных формирований Украины по автобусу в Горловке 22 июня возросло до 18 человек.

Напомним, что глава городского округа Горловка Иван Приходько сообщил 22 июня, что в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника вооруженных формирований Украины в Калининском районе Горловки был поврежден пассажирский автобус.

- По уточненной информации, количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии мирных жителей Горловки 22 июня 2026 года возросло до 18, - сказал Иван Приходько.

Ранее сообщалось, что 22 июня в Донецкой Народной Республике в результате атак украинских ударных дронов пострадали 18 мирных жителей, включая подростка. В результате обстрелов ВСУ в Горловке и Ясиноватском округе были повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, автобус маршрута №2, спецтехника МЧС и грузовой автомобиль.

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