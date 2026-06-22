Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
В результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ на гражданский автобус в Горловке пострадали мирные жители.
Как сообщил глава городского округа Иван Приходько, в результате этой атаки ВСУ в городе пострадали 15 мирных жителей.
- По уточненной информации, количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии мирных жителей Горловки возросло до 15, - сказал он.
Позже Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Калининском районе Горловки при атаке на автобус городского маршрута №2 ранения средней степени тяжести получили парень-подросток 2008 года рождения, мужчины 1987, 1963 и 1952 годов рождения, женщины 2006, 2004, 2003, 2001, 1998, 1978, 1976, 1974, 1971, 1965 и 1965 годов рождения.
Как сообщил ТАСС директор предприятия «Горсвет» Владимир Миронов, в Горловке ВСУ атаковали пассажирский автобус маршрута №2. Повреждены крыша и задняя дверь, водитель не пострадал.
По его словам, внешне повреждения почти не видны: разбито стекло в задней двери, обшивка потолка в дырочках. Автобус атаковали в Калининском районе около 16:30, в час пик. В салоне было много людей, ПАЗ небольшой, поэтому набился битком. Пострадали пассажиры в задней части.
Напомним, что ранее в Горловке в результате атаки беспилотника ВСУ пострадал сотрудник МЧС России. Инцидент произошел в Калининском районе города в час ночи.
Кроме того, в Горловке из-за детонации взрывоопасного предмета погибла женщина. Как сообщил глава городского округа Иван Приходько, мирная жительница стала жертвой украинской противопехотной мины-«колокольчик».
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