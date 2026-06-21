Один мирный житель погиб, еще семь ранены из-за атак БПЛА ВСУ в ДНР

Дроны ВСУ атакую мирных жителей. Архивное фото Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Один мирный житель Донецкой Народной Республики погиб, еще семь, в том числе двое детей, пострадали 21 июня из-за атак ударных беспилотников вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- В Шахтерске погиб мужчина 1980 года рождения - выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего, - сказал Денис Пушилин.

На дороге Дебальцево - Светлодарск в Дебальцево ранения средней степени тяжести получил мужчина 1996 года рождения. В Киевском районе Донецка ранения средней степени тяжести получили женщина 1969 года рождения и мужчина 1990 года рождения, пострадала женщина 1974 года рождения.

В Никитовском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили мальчик 2014 года рождения, женщина 1967 года рождения, пострадал мальчик 2019 года рождения.

По данным руководителя региона, также повреждены объект гражданской инфраструктуры, жилой дом, три грузовика и одна легковая машина в Дебальцево, Великоновоселковском, Шахтерском, Новоазовском округах.

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