В Горловке 22 июня при атаке дронов ВСУ пострадали 18 человек (архивное фото) Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

22 июня в Донецкой Народной Республике в результате атак украинских ударных дронов пострадали 18 мирных жителей, включая подростка. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

В Калининском районе Горловки дрон атаковал автобус городского маршрута №2. Ранения средней тяжести получили 15 человек: парень 2008 года рождения, мужчины 1987, 1963 и 1952 годов рождения, а также 11 женщин - 2006, 2004, 2003, 2001, 1998, 1978, 1976, 1974, 1971, 1965 (две) годов рождения.

Ночью при тушении пожара на открытой территории, вызванного ударом вооруженных формирований Украины, дрон повторно атаковал пожарную автоцистерну. В результате этой атаки был ранен сотрудник МЧС России.

В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней тяжести получили мужчины 1999 и 1987 годов рождения.

Глава ДНР сообщил, что всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Также в результате обстрелов ВСУ в Горловке и Ясиноватском округе повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, автобус маршрута №2, спецтехника МЧС и грузовой автомобиль.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пострадали 15 человек: ВСУ атаковали автобус с пассажирами в Горловке ДНР

При атаке ВСУ на автобус в Горловке в ДНР 22 июня пострадали 15 человек (подробнее)