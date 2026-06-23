Врач рассказала о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Горловке

Врач рассказала о ранении у пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Горловке (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пострадавшие при атаке ВСУ на автобус в Горловке 22 июня получили осколочные ранения головы, рук и ног. Об этом ТАСС сообщила главврач горбольницы №2 Нелля Якуненко.

Восемь пассажиров остаются в больницах, их состояние оценивается как средней тяжести. Еще десять человек лечатся амбулаторно.

- 18 пострадавших, из которых восемь госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Остальные ушли амбулаторно, - сказала Якуненко.

Ранее глава городского округа Горловка Иван Приходько сообщил, что количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии мирных жителей Горловки 22 июня 2026 года возросло до 18 человек.

Кроме того, 22 июня в ДНР в результате атак украинских ударных дронов пострадали 18 мирных жителей, включая подростка. В результате обстрелов ВСУ в Горловке и Ясиноватском округе были повреждены четыре гражданских объекта, автобус, спецтехника МЧС и грузовой автомобиль.

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