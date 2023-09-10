На выборы - прямо с полей: В день голосования аграрий из ДНР украсил свой комбайн российским триколором

Сельхозтруженик Иван приехал на избирательный участок прямо с полей на своем комбайне. Фото: Администрация Главы ДНР

В Донецкой Народной Республике сельхозтруженик Иван приехал на избирательный участок прямо с полей на своем комбайне. Мужчина трудится комбайнером и сейчас вместе с коллегами участвует в уборочной кампании в регионе. Об этом сообщили в Администрации Главы ДНР.

Иван трудится комбайнером и сейчас вместе с коллегами участвует в уборочной кампании в регионе. Фото: Администрация Главы ДНР

Там уточнили, что в честь первых выборов в составе России Иван украсил свой комбайн российским триколором.

Мужчина украсил свой комбайн российским триколором. Фото: Администрация Главы ДНР

- Уже четыре месяца я работаю на этой ласточке. Сегодня в честь праздничного события решил ее чуть приукрасить, повесил российский флаг. Пока ехал до избирательного участка, однозначно привлек внимание. Ну, почему бы не порадовать людей и себя в этот праздничный день? - говорит комбайнер.

Аграрий приехал на избирательный участок прямо с полей на своем комбайне. Фото: Администрация Главы ДНР

По мнению Ивана, сделать свой выбор должен каждый - чтобы скорей наступил мир, и люди могли спокойно работать на благо своей Республики.

- Хотелось бы, чтобы эти выборы привели нас к окончанию военных действий. Чтобы была работа у людей, чтобы все могли работать, зарабатывать, кормить семью. Мы голосуем за Донбасс! - заявил мужчина.

По мнению Ивана, сделать свой выбор должен каждый. Фото: Администрация Главы ДНР

Напомним, что в Донецкой Народной Республике проходит Единый день голосования на региональных выборах. Избирательные участки в регионе заработали в восемь часов утра. При этом, закроются они раньше, чем предполагалось - в 15.00, так как многие жители Республики уже проголосовали в ходе досрочного голосования и двух дней работы стационарных участков.

Как заявили в Центризбиркоме, ДНР занимает среди регионов РФ лидирующее место по уровню явки на выборах. Ранее глава избирательной комиссии Республики Владимир Высоцкий сообщил, что по итогам двух дней основного этапа голосования на выборах депутатов Народного Совета ДНР предварительная явка избирателей составила 74,01, а явка по выборам в Донецкий горсовет за этот период составила 68,32%.

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