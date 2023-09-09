В ДНР сократят время работы избирательных участков в Единый день голосования

В ДНР 10 сентября избирательные участки проработают с 8.00 до 15.00 Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР из-за высокой явки избирателей сократят время работы избирательных участков в Единый день голосования 10 сентября. Об этом заявил глава избиркома Республики Владимир Высоцкий.

Он уточнил, что на выборах депутатов Народного Совета ДНР предварительная явка за эти дни составила 74,01%, в то время как по выборам в Донецкий горсовет - 68,32%.

- Сегодня практически в режиме реального времени мы держали связь с нашими коллегами из участковых и территориальных избирательных комиссий. Они сообщили, что многие избиратели уже проголосовали на этих выборах. И это не секрет, потому что у нас было досрочное голосование, сейчас идет трехдневное голосование, и закончился уже второй день этого трехдневного голосования. Поэтому избирательной комиссией было принято решение сократить завтра время голосования до 15.00. Итак, участки откроются в 8 часов утра и закроются в 15 часов дня, - сообщил он.

По словам главы Избиркома ДНР, на это решение также повлияло стремление обеспечить безопасность всех участников избирательного процесса.

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