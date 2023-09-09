Явка по итогам второго дня основного этапа голосования в ДНР превысила 74%

С учетом проведенного ранее досрочного голосования это уже десятый день проведения выборов в регионе Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Более 74% избирателей приняли участие в голосовании за депутатов парламента ДНР. Такие данные были озвучены в региональном Избиркоме по итогам второго дня основного этапа голосования в Республике. Отметим, что с учетом проведенного ранее досрочного голосования, это уже десятый день проведения выборов в ДНР.

- На выборах депутатов Народного Совета ДНР предварительная явка составила 74,01%, - заявил глава Избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.

Он также добавил, что явка по выборам в Донецкий горсовет за этот период составила 68,32%.

По словам главы избиркома Республики, в связи с высокой явкой избирателей было принято решение сократить время работы избирательных участков в регионе в Единый день голосования - 10 сентября. Таким образом, завтра они откроются в 8:00 и проработают до 15:00.

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