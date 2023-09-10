ЦИК: ДНР занимает лидирующее место по уровню явки на региональных выборах

ДНР занимает лидирующее место по уровню явки на региональных выборах Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на брифинге в Информационном центре ЦИК сообщила, что Донецкая Народная Республика занимает лидирующее место среди всех регионов России по уровню явки на выборы в законодательные органы.

- Для нас это очень понятно, потому что ДНР — это Республика, которая больше всех страдает до сих пор от бесконечных прилетов, разрушений жилых объектов. Люди, пережившие за эти годы так много, очень близко к сердцу это принимают, и для них эти выборы очень важны, как и для остальных наших новых субъектов Федерации, - отметила Памфилова.

Напомним, ранее глава избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий сообщил, что на выборах депутатов Народного Совета ДНР предварительная явка составила 74,01, а явка по выборам в Донецкий горсовет за этот период составила 68,32%.

Кроме того, 10 сентября стартовал заключительный день голосования на выборах в региональный парламент и представительные органы муниципалитетов. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 15:00.

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