В ДНР стартовал заключительный день голосования на местных выборах Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике стартовал заключительный день голосования на выборах в региональный парламент и представительные органы муниципалитетов. Избирательные участки 10 сентября будут работать с 8:00 до 15:00. Об этом сообщили в пресс-службе избирательной комиссии ДНР.

- Так как многие жители Республики уже проголосовали в ходе досрочного голосования и двух дней работы стационарных участков, было принято решение 10 сентября, закрыть избирательные участки в 15:00, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее глава избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий сообщил, что на выборах депутатов Народного Совета ДНР предварительная явка составила 74,01, а явка по выборам в Донецкий горсовет за этот период составила 68,32%.

Кроме того, в ДНР за избирательным процессом следят международные эксперты из Индонезии, Ирана, Камеруна, Португалии, Сербии, США и Франции. По их мнению, голосование на выборах городского совета и депутатов Народного совета ДНР проходят прозрачно и демократично, они не выявили никаких нарушений.

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