Голосование на выборах в ДНР 8-10 сентября 2023 проходит в штатном режиме
Фото: Александр ИВАНОВ
В ДНР начался основной этап голосования по выборам депутатов в региональный парламент и представительные органы муниципалитетов. Он пройдет с 8 по 10 сентября.
Как сообщили в избиркоме Республики, всего в регионе открылись более 600 избирательных участков.
Явка в Республике высокая. Это связано с беспрецедентной активностью жителей ДНР, которые хотят участвовать в выборе своего будущего, а также с грамотно выстроенной системой досрочного голосования, которое проводилось с 31 августа по 7 сентября включительно. Механизм был выстроен так, что мобильные группы избиркома совершали подворовой обход своего участка, а желающие могли проголосовать у себя под домом. Эта система была отлично отработана еще на Референдуме в прошлом году.
По данным на 10.00. Голосование на выборах в ДНР 8-10 сентября 2023 проходит в штатном режиме, нарушений не выявлено.
По данным на 08:00. По итогам восьми дней досрочного голосование явка избирателей на выборах в Народный Совет ДНР составила 45,43 процента. На выборах депутатов Донецкого горсовета - 45,78 процента.
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