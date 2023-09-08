Голосование на выборах в ДНР 8-10 сентября 2023 проходит в штатном режиме Фото: Александр ИВАНОВ

В ДНР начался основной этап голосования по выборам депутатов в региональный парламент и представительные органы муниципалитетов. Он пройдет с 8 по 10 сентября.

Как сообщили в избиркоме Республики, всего в регионе открылись более 600 избирательных участков.

Явка в Республике высокая. Это связано с беспрецедентной активностью жителей ДНР, которые хотят участвовать в выборе своего будущего, а также с грамотно выстроенной системой досрочного голосования, которое проводилось с 31 августа по 7 сентября включительно. Механизм был выстроен так, что мобильные группы избиркома совершали подворовой обход своего участка, а желающие могли проголосовать у себя под домом. Эта система была отлично отработана еще на Референдуме в прошлом году.

Выборы в ДНР 8-10 сентября 2023

По данным на 10.00. Голосование на выборах в ДНР 8-10 сентября 2023 проходит в штатном режиме, нарушений не выявлено.

По данным на 08:00. По итогам восьми дней досрочного голосование явка избирателей на выборах в Народный Совет ДНР составила 45,43 процента. На выборах депутатов Донецкого горсовета - 45,78 процента.

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