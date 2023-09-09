В ДНР за избирательным процессом следят международные эксперты из семи стран

Международные эксперты не выявили никаких нарушений в ходе выборов Фото: Александр ИВАНОВ

В Донецкой Народной Республике за избирательным процессом следят международные эксперты из Индонезии, Ирана, Камеруна, Португалии, Сербии, США и Франции. Об этом сообщили в Общественной Палате ДНР.

- Мне не страшно было ехать. Если людям здесь под снарядами не страшно идти и отдавать голоса, то как я могу бояться. Самое малое, что я могу сделать для Донбасса - быть сегодня здесь, и позже рассказать правду западной общественности, - сообщил юрист, специалист в сфере международных отношений, политический обозреватель и радиоведущий из США Стивен Гил.

Журналист и телеведущая из Камеруна Кларисса Вийдорвен отметила грандиозные темпы восстановления региона. Также она поддержала жителей ДНР за выбор в сторону России.

- Выборы — это исторический момент, я очень рада за жителей ДНР и поддерживаю их право и выбор в сторону России, - поделилась своим мнением журналистка.

По информации международных экспертов, голосование на выборах городского совета и депутатов Народного совета ДНР проходят прозрачно и демократично, они не выявили никаких нарушений.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выборы в ДНР 8-10 сентября 2023: прямая онлайн трансляция

Голосование на выборах в ДНР 8-10 сентября 2023 проходит в штатном режиме (подробнее)