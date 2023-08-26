В Донецке ко Дню города и Дню шахтера запустили ретро-трамваи. Фото: ТГ/Кулемзин

Два трамвайных вагона в ретро-стиле вышли на центральные улицы Донецка в преддверии Дня города и Дня шахтера. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- В честь празднования Дня города и Дня шахтера 26 и 27 августа на маршруте № 6 для всех дончан и гостей столицы Республики работают трамвайные вагоны «Ретро-1» и «Ретро-2», пассажиры которых получают небольшие подарки, - заявил градоначальник.

В Донецке ко Дню города и Дню шахтера запустили ретро-трамваи. Фото: ТГ/Кулемзин

Отметим, что пассажирам ретро-трамваев раздают воздушные шары и шоколад. Трамваи будут курсировать по центральной части города - вдоль улицы Артема, от ДМЗ до улицы Экономическая.

В Донецке ко Дню города и Дню шахтера запустили ретро-трамваи. Фото: ТГ/Кулемзин

Напомним, День города и День шахтера в столице ДНР традиционно отмечают в последнее воскресенье августа. В этом году все массовые мероприятия в Донецке отменили из-за угрозы обстрелов ВСУ. Власти столицы запустили по городу нарядные трамваи. Вагоны украшены российскими триколорами, символом Донецка - розами, а также гербом столицы региона и надписью «С праздником, Донецк!». Очень стараются коммунальщики - город блестит.

Тем временем учреждения Донецка украшают окна праздничной символикой.

- В преддверии Дня города и Дня шахтера учреждения культуры красочно оформили свои окна для создания праздничного настроения жителям и гостям нашего прекрасного города Донецка, - рассказал мэр.

В центре Донецка накануне праздников установили новый арт-объект. Инсталляция «С Днем рождения, Донецк!» появилась на площади Ленина в Ворошиловском районе.

Ранее в столице Донецкой Народной Республики появилась инсталляция «Донецк непокоренный». Ее разместили на бульваре Пушкина в центре города. До этого подобный арт-объект был установлен в Пролетарском районе города, но его сломали вандалы. Мэр Алексей Кулемзин заявил, что злоумышленников уже разыскивает полиция.

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