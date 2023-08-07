В Донецке из-за обстрелов отменили все массовые мероприятия ко Дню города

Все массовые мероприятия в городе отменены Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Все массовые мероприятия и концерты, приуроченные ко Дню города Донецка, в 2023 году проводиться не будут. Городские власти отменили народные гуляния в связи со сложной оперативной обстановкой. Об этом сообщили ДАН в администрации города.

- Из-за военной обстановки никаких массовых мероприятий ко Дню города в Донецке не предусмотрено, - заявили в мэрии.

По словам местных властей, в данный момент обсуждается возможность организации онлайн-мероприятий и локальных концертов в разных районах Донецка, однако окончательное решение примут уже ближе к грядущей дате. Кроме того, из-за боевых действий могут отменить традиционный выход на центральные маршруты города знаменитых ретро-трамваев.

Напомним, ранее в рамках проекта «Все о Донецке», приуроченного ко Дню города, глава администрации столицы Республики Алексей Кулемзин рассказал в своем телеграм-канале историю создания парка Павших Коммунаров, которому 8 июня 2023 года исполнилось 99 лет.

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