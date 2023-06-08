Парку Павших Коммунаров в Донецке исполнилось 99 лет: Мэр города рассказал об истории создания излюбленного места дончан

Парк Павших Коммунаров современное фото Фото: t.me/kulemzin_donetsk

В рамках проекта «Все о Донецке», приуроченного ко Дню города, глава администрации столицы Республики Алексей Кулемзин рассказал в своем телеграм-канале историю создания парка Павших Коммунаров, которому 8 июня 2023 года исполнилось 99 лет.

- 8 июня 1924 года местные газеты начали зазывать жителей Юзовки посетить новую комфортную зону отдыха – сквер Павших Коммунаров. Он был назван в память о погибших в борьбе с бандитизмом на Донбассе «сынах революции», - пишет мэр.

Глава города отмечает, что тогда кроме лавочек и аллеи была детская площадка с песочницей и качелями. Вход в парк был бесплатным и работал с 7:00 до 21:00 вечера.

- В 1928 году в сквере около Свято-Преображенского собора построили кинотеатр «Комсомолец». В 1931 году собор был взорван, - сообщает Алексей Кулемзин.

Парк Павших Коммунаров старое фото Фото: t.me/kulemzin_donetsk

В честь 40-летия Великой Октябрьской социалистической революции на братской могиле установлен обелиск, где золотом отсвечивают слова: «Борцам за Советскую власть». После развала Советского Союза в 1999 году на месте, где взорвали собор, заложили храм Рождества Христова.

За все 99 лет существования сквер Павших Коммунаров претерпевал немало реконструкций. Однако сейчас самый старый парк в городе является излюбленным местом отдыха дончан.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин заявил, что металлургический завод имени Ильича в Мариуполе планируется запустить до 2025 года

Глава ДНР сообщил, что территория предприятия уже разминирована (подробнее)