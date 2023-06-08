Денис Пушилин заявил, что металлургический завод имени Ильича в Мариуполе планируется запустить до 2025 года

Глава ДНР заявил, что металлургический завод имени Ильича в Мариуполе запустят до 2025 года Фото: АГ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что металлургический завод имени Ильича уже разминирован и предприятие собираются запускать поэтапно с 2023 по 2025 год.

- Завод Ильича, он уже разминирован, и у нас в планах запустить его. Мы поставили себе сроки - 2023-2025 годы, потому что это будет поэтапный запуск, с учетом необходимости восстановления производственных мощностей, где-то модернизации, - сказал РИА Новости Денис Пушилин.

По его словам, когда металлургический завод восстановят, он обеспечит порядка 19 тысяч рабочих мест.

Напомним, что ранее Глава Донецкой Народной Республики заявил об отсутствии украинских боевиков в Артемовске, город полностью контролирует Россия. Распространяемый киевскими властями миф об украинском присутствии в Артемовске не соответствует действительности. По его словам, подобная ситуация была с Соледаром и донецким аэропортом — украинцы долго удерживали его в СМИ.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин: Ни одного украинского преступника в Артемовске нет, город полностью контролирует Россия

Глава ДНР Денис Пушилин заявил об отсутствии украинских боевиков в Артемовске (подробнее)