Денис Пушилин (слева) лично побывал в Артемовске, и убедился, что никаких военных ВСУ там нет. Фото: АГ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил об отсутствии украинских боевиков в Артемовске, город контролирует Россия. Распространяемый киевскими властями миф об «украинском присутствии» в Артемовске не соответствует действительности,

- Вы знаете, это же характерно для украинского режима, и, с учетом монополии на информационную составляющую, они позволяют себе — и во многом успешно достаточно — для своей аудитории вводить ее же и в заблуждение. Ни одного украинского преступника там нет, ни одного украинского военного там нет, город полностью под контролем Российской Федерации. Миф о том, что Артемовск, хоть в какой-то части под украинским контролем — абсолютно нет, — сказал РИА Новости Денис Пушилин.

По его словам, именно так происходило с донецким аэропортом — украинцы удерживали его в средствах массовой информации еще очень долго после того, как уже там никого из "киборгов" не было. Такая же ситуация повторилась в Соледаре.

- По Артемовску ситуация еще хуже. Артемовск я тоже уже и сам лично объезжал весь, и там уже был и вице-премьер Марат Шакирзянович Хуснуллин, который провел оценку по своему направлению, по возможностям восстановления… но тем не менее украинский режим продолжает еще демонстрировать, что город хоть в какой-то части, но под их контролем, — подчеркнул Пушилин. - При этом украинские войска пытаются как-то улучшить свои позиции на подступах к Артемовску, но российские военнослужащие это пресекают.

Напомним, 20 мая российские войска установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий. А 21 мая Минобороны РФ сообщило, что удалось завершить освобождение города.

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