В ДНР вынесли приговор морпеху ВСУ, который бросил гранату в жилой дом в Мариуполе

В ДНР приговорили к 17 годам тюрьмы морпеха ВСУ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Морпеха ВСУ, бросившего гранату в жилой дом в Мариуполе, приговорили к 17 годам тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры РФ.

- Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Романа Косенко», - отмечают в ведомстве.

В СК РФ отметили, что 19 марта 2022 года Косенко, находился в частном жилом секторе Мариуполя. Он бросил гранату в сторону одного из жилых домов, где в результате взрыва были повреждены стены и ограждение дома, выбиты окна. Жильцы чудом не пострадали.

Фигурант признан виновным по статьям:«покушение на убийство двух лиц общеопасным способом по мотивам идеологической и политической ненависти», «жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов» и «повреждение чужого имущества путем взрыва, повлекшее причинение значительного ущерба».

Также следователи СК РФ отмечают, что морпех ВСУ полностью признал свою вину. Суд приговорил Косенко к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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