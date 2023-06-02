Прокуратура ДНР направила в суд дело против троих морпехов ВСУ, убивших мирных жителей в Мариуполе

Прокуратура ДНР направила в суд дело против украинских морпехов, убивших мирных жителей в Мариуполе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Донецкой Народной Республике продолжают расследовать преступления украинской армии, которые они совершали в городе Мариуполе весной 2022 года. Так, прокуратура ДНР направила в Верховный суд уголовное дело против троих морпехов ВСУ, убивших мирных жителей. Об этом сообщили в прокуратуре Республики.

- Новые обвинительные заключение по уголовному делу в отношении военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты 501-го отдельного батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины 22-летнего Данилы Овчинникова, 20-летнего Андрея Ковтуна и 25-летнего Юрия Тищенко, - отмечают в ведомстве.

Они обвиняются по нескольким статьям: «в убийстве, двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти», а также «применение запрещенных средств и методов ведения войны».

По версии следствия, в период с 15 марта по 4 апреля 2022 года трое морпехов находились на боевой позиции рядом с домом № 192 по переулку Охотничий. Там военнослужащие Украины задержали двоих мужчин в гражданском до выяснения обстоятельств. После проверок выяснилось, что мирные жители не относятся к российским солдатам. Однако они получили приказ от своего командира об устранении мирных жителей. Затем мужчин вывели в заброшенный частный дом, где расстреляли из автомата Калашникова, а трупы сбросили в подвал.

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