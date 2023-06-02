Следственный комитет РФ предъявил обвинение украинскому пограничнику за расстрел двух жителей Мариуполя

СК России предъявил обвинение украинскому пограничнику, расстрелявшему двух жителей Мариуполя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет России предъявил обвинение военнослужащему Государственной пограничной службы Украины Сергею Ростовскому, который по данным следствия, 26 марта 2022 года расстрелял двух мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сказано в сообщении, военнослужащего украинской армии обвиняют по статьям о «жестоком обращении с гражданским населением», а также «применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийство».

- По данным следствия, 26 марта 2022 года, Ростовский, находясь в городе Мариуполе, увидел двух гражданских лиц - мужчину и женщину, ехавших на мотороллере. По его требованию они остановились, а когда началась стрельба на близлежащей улице, испугавшись, попытались укрыться в безопасном месте. После этого Ростовский открыл огонь на поражение, причинив им смертельные ранения, - отмечают в ведомстве.

Следственный комитет России указывает, что доказательством вины Ростовского является показание других украинских солдат, присутствующих в момент происшествия, а также показания мирных жителей, которые являлись очевидцами случившегося.

- Кроме того, Ростовский также признал вину и при проверке показаний на месте сообщил об обстоятельствах совершенного преступления, - добавили в СК РФ.

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