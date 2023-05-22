Дело против украинского морпеха, расстрелявшего жителей возле храма Святой Княгини Ольги в Мариуполе, передано в суд

Тысячи украинских военных, многие из которых совершили злодеяния против мирных жителей Донбасса, были взяты в плен защитниками ДНР. Фото: Архив Минюста ДНР

Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении военнослужащего вооруженных сил Украины, застрелившего четырнадцать мирных жителей. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего военнослужащего противотанкового ракетного комплекса 501-го отдельного батальона морской пехоты вооруженных сил Украины Валентина Василенко. Он обвиняется по пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны), - говорится в сообщении.

По версии следствия, 21 марта 2022 года обвиняемый, находясь на улице Мамина-Сибиряка в городе Мариуполь, получил приказ от военнослужащего ВСУ об устранении мирных жителей. После этого произвел выстрелы из автомата Калашникова по шести гражданским лицам, находившимся вблизи православного храма. От полученных телесных повреждений мужчины скончались на месте.

Это лишь один эпизод злодеяний украинского морпеха. А всего, по версии следствия, он убил 14 мирных жителей.

Напомним, на улице Мамина-Сибиряка в северной части Мариуполя находится храм Святой Княгини Ольги. Днем освобождения города считается 20 мая 2022 года, когда более двух тысяч украинских военных, в том числе из 501-го отдельного батальона морской пехоты, сдались в плен на металлургическом комбинате «Азовсталь».

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