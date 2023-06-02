«Дом содрогнулся, кошка подпрыгнула до потолка»: жители делятся впечатлениями о последствиях обстрела ракетами ВСУ в День защиты детей

Во многих квартирах выбило взрывом стекла Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Весь день,1 июня, боевики обстреливали ДНР. Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало 84 факта ведения огня со стороны ВСУ по Донецку, Ясиноватой, Горловке и Волновахе. Погибли три человека, ранены четверо, в том числе двое детей.

Осколок реактивного снаряда Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Реактивный снаряд попал и рядом с домом по улице Словацкой. Вылетели стекла. К счастью, в этот раз никто не пострадал.

- Дом содрогнулся, а моя кошка подпрыгнула до потолка! - рассказывает жительница этого дома. – Животные очень чувствительны к обстрелам. Она прямо за секунды до начала бомбежки обычно прячется под диван, а тут увлеклась кормом. Когда снаряд упал, буквально к люстре взлетела, думала собьет ее.

Воронка от взрыва Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Этот дом по улице Словацкой находится в двух шагах от школы. Ее, как и дом, обстреливают с 2014 года.

К обстрелам невозможно привыкнуть, считает Валентина, тоже жительница этого дома.

– Это хорошо издалека советовать, что нужно делать. А когда ты на улице и свистят мины над головой, тут же начинается паника… В нашем доме за все это время двое погибших, - говорит она, едва сдерживая слезы. Мужчина во время обстрела набирал воду из крана у подъезда, женщина скончалась от ранения.

Боевики ВСУ целились в школу 51 Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Кстати, в этом доме почти половина постоянных жильцов уехали, но дом не пустуют. Квартиры снимают люди из прифронтовых городов и поселков.

Отметим, что в этот же день под вражеским огнём оказалась территория школы № 94 Кировского района Донецка. В результате обстрела в здании повреждено остекление, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

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